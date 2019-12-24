Haberler » Güncel » Adana'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı - Haber

Adana'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:24 Adana'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı
'nın merkez ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki çocuk akıntıya kapıldı.
Sudan çıkamayan çocuğu gören bir belediye otobüsü şoförü ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine verdi.
Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı,
Çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Bakan Kurum İBB'nin çekilme yetkisi bulunmuyor - Haber
14:29   Türkiye Afrikalı öğrencilere örnek oluyor - Haber
14:28   Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti - Haber
14:28   Melikgazi'nin 2020 yılı ulaşım ve alt yapısı planlandı - Haber
14:28   Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
24.12.2019 14:34:17