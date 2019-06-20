Adana'da selde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Adana
'nınİmamoğlu
ilçesinde, sel nedeniyle ağaçlık alanda mahsur kalan kişi ve 10 keçisi,AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yağan yağmur nedeniyle sel oluştu.
Sel nedeniyle ağaçlık bir alanda 10 keçisiyle birlikte mahsur kalanKadir Şahin
, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112Acil Servis
ekibi sevk edildi. Şahin ve 10 keçisi, AFAD ekiplerince kurulan kurtarma istasyonuyla mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.
Şahin, 112 Acil Servis ekibince sağlık kontrolünden geçirildi.