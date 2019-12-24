Haberler » Güncel » Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı - Haber

Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:40 Adana'da sele kapılan çocuk kurtarıldı
'nın merkez ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Sabri Talhan Kocaman akıntıya kapıldı.
Sudan çıkamayan çocuğu gören belediye otobüsü şoförü Fatih Çakıcıoğlu ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine verdi.
Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kocaman, hipotermi tanısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Bu arada çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.
"300 metre kadar suda sürüklendi"
Belediye otobüsü şoförü Fatih Çakıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzergahının son durağına gelip aracını park ettiğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu gördüğünü söyledi.
Çocuğun ayağının takılmasıyla suya düştüğünü belirten Çakıcıoğlu, "Ayağı kaydı ve suya düştü. İnsanın aklına tabii o anda bir şey gelmiyor, direkt arkasından koştum 300 metre kadar suda sürüklendi. En son suya battığında yakaladım. Çok şükür şu an iyi." diye konuştu.

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05   Küçükyaya'da Taşkınlar Önlendi - Haber
16:04   SELE KAPILAN ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI - Haber
16:04   Tekirdağ refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
16:04   İzmir Üniversiteleri Türkiye'nin teknolojik gelişimini konuştu - Haber
15:59   Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
24.12.2019 16:07:20