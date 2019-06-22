22.06.2019 21:26
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Adana'da serinlemek için göle giren genç kayboldu

Adana'da serinlemek için göle giren genç kaybolduADANA - Kuzenleriyle beraber DSİ Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen genç yorulunca karaya çıkamadı.

Adana 'da serinlemek için göle giren genç kayboldu
ADANA - Kuzenleriyle beraber DSİ Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen genç yorulunca karaya çıkamadı.
Adana DSİ Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen 5 kuzenden 3'ü göle girdi. Yüzme bilmeyen 2 kişinin diğerlerine seyrettiği eğlence kabusa döndü. Gölde eğlenirken yorgun düşen Mert Kurtkaraya çıkamadı. Kurt'un gölden çıkamaması üzerine kuzenleri polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı polisleri Kurt'un bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Dalgıçların 2 saat boyunca gerçekleştirdiği arama sonucunda Kurt'un bedenine ulaşılamadı.
Havanın kararmasından dolayı çalışmalarına son veren su altı polisleri, yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarına devam edecek.Adana'da serinlemek için göle giren genç kayboldu
Kaynak: İHA
Adana , 3. Sayfa

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