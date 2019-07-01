01.07.2019 12:58
Haberler » Güncel » Haber

Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

Adana

Adana'da seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.

Adana 'da seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 V 3443 plakalı otomobil, Ziyapaşa Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin uyarısı üzerine otomobilini durduran sürücü, araçtan inerek uzaklaştı.
Vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:41 SWEAT FEST 2019'da 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı
13:40 Kayseri müzeler şehri olacak
13:40 41 Burda AVM'den 4x4 otomobil hediyesi
13:40 Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor
13:40 Bunlar da kadın kıyafeti giyen hırsızlar
13:39 Filistin'den İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmalarına ilişkin uyarı
13:38 Yahyalı Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı