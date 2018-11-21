Adana'da Seyyar Satıcılar Forma Giyecek

Adana
'da seyyar satıcılar üzerlerinde isimleri yazılı, Adanaspor
ve Adana Demirspor
'un renklerinin yer aldığı formalarla satış yapacak.
Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, seyyar satıcıların kayıt altında, belli bir disiplin içinde, hijyen kurallara dikkat ederek satış yapabilmesi için "Lezzet Noktaları" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.
Proje kapsamında, Sokak Satıcıları Derneğine üye 120 esnaftan 35'ine, psikologlar ve gıda mühendisleri tarafından eğitim verildiği kaydedildi.
Eğitimi tamamlayan seyyar satıcılara sertifikayla üzerlerinde isimlerinin yazılı olan Adanaspor ve Adana Demirspor formalar dağıtıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye
'de bir ilk olan projede seyyar esnafın formalı olarak satış yapacağını, işe uygun tezgah ve arabalarının da tek tip olacağını kaydetti.
Seyyar satıcıların kayıt altında düzenli olarak denetime tabi tutulacağını ifade eden Tülü, projeyle hem vatandaşların sağlığını korumayı hem de görüntü kirliğili önlemeyi amaçladıklarını belirtti.
Sokak Satıcıları Derneği Başkanı Hasan Sayılan da, uygulamadam memnun olduklarını aktardı.
Adanaspor,Adana
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:51