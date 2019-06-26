26.06.2019 15:30
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Adana'da sıcak bunalttı

Adana

ADANA'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı.


ADANA'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün anlık verilerine göre Adana 'da hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 39 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklara aldırış etmeden işlerine devam etti. Sokak hayvanları parklardaki süs havuzlarında serinledi. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.

- Adana
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Adana , Güncel

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