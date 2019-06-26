Sıcaklık adeta bayılttı: Adana 42 dereceyi gördü

ADANA'da termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterirken, atık toplayıcı çocuklar süs havuzunda yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün anlık verilerine göre Adana 'da hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 39 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dinlenme parklarındaki banklarda veya çimlerde uyuyan çok sayıda vatandaş görüldü. Sokak hayvanları da parklardaki süs havuzlarında serinledi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar da aşırı sıcaklara aldırış etmeden çalışmaya devam etti. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.