Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar serinlemek için su kanalına girdi

Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar serinlemek için su kanalına girdiADANA'da hava sıcaklığının 40 derecinin üstüne çıkmasının ardından kentteki bazı termometreler sıcağın etkisiyle patladı.

16.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:09
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar serinlemek için su kanalına girdi
ADANA'da hava sıcaklığının 40 derecinin üstüne çıkmasının ardından kentteki bazı termometreler sıcağın etkisiyle patladı. Bazı Adanalılar parklarda serinlemeye çalışırken bazı çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.
Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu haftaki etkisini göstermesiyle birlikte Adana'da son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Sıcaklık derecesinin 40'ın üstüne çıkmasının ardından geçtiğimiz mayıs aylarında bu sıcak havayla karşılaşmayan Adanalılar serinlemenin yollarını aradı. Bazı kişiler parklarda, ağaç gölgelerinde ve banklarda oturarak serinlemeye çalışırken bazı genç ve çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca sıcaklığın etkisiyle Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda bulunan kentin simge termometresi de patlayarak bozuldu.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkmasının ardından serinlemek için sulama kanalına girdiğini söyleyen Sadullah Avcılar, 'Bu sene başka bir sıcak var. Oruç ayında olması daha da zor. Burada buz gibi su var. Serinleyip, rahatlıyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz. Gözümüzün önünde boğulanlar oldu. Ama biz serinlemek için ölüme bile katlanabiliriz' diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle havuzların kapalı olduğunu belirten Yılmaz Betirgiç ise havuz yerine sulama kanallarında yüzdüklerini söyledi.
'BİRDEN BİRE ARTTI'
Havaların ısınmasıyla birlikte evde bunaldığını kaydeden Işıl Var, Adana'da sıcak havaya alışık olduklarını ama bu sene bir anda ve erkenden havaların ısındığını söyledi. Klimaya alışık olmayanlar için zor bir yaz mevsiminin geçeceğini belirten Var, 'Sıcaklığın koronavirüs salgınına etkisinin olacağını sanmıyorum' dedi. 3 yıl önce Azerbaycan'dan Adana'ya geldiğini belirten Nezaket Nermanova, havaya alıştıklarını ama biraz fazla sıcaklık olduğunu söyledi. Adana’da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar serinlemek için su kanalına girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Afrika, Adana, Güncel, Haber

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