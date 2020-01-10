Haberler » kultur-sanat » Adana'da 'Sıfır Bir' filminin özel gösterimi yapıldı - Haberler

Adana'da "Sıfır Bir" filminin özel gösterimi yapıldı

Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği "Sıfır Bir" filminin özel gösterimi, Adana'da gerçekleştirildi.

10.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:50Adana'da
Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği "Sıfır Bir" filminin özel gösterimi, 'da gerçekleştirildi.
Bir alışveriş merkezindeki gösterim öncesi AA muhabirine konuşan yönetmen Kadri Beran Taşkın, bir hayalin peşinden gittiklerini söyledi.
Televizyonda yapılan ve anlatılan işlerden çok daha sert birşey yaptıklarını belirten Taşkın, "İnsanların bizi anlaması ve benimsemesi zor bir ihtimal gibi geliyordu. Ama çok şükür anladılar. 15 dakikalık kısacık bir bölümde 10-15 kişiyle çektiğimiz şey bugün buralara kadar geldi. Çok gururlu ve mutluyuz. Böyle bir kalabalığı görmek tarifi imkansız bir hissiyat. Bugün burada sinema salonunda buluşmak daha farklı bir duygu." dedi.
Filmin başrol oyuncusu Savaş Satış ise izleyicilerle birlikte bu heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ve bu projeye çok emek harcadıklarını dile getirdi.
Filmi, beyaz perdeye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Satış, "Bizim için tarifsiz bir duygu. Çünkü bu projeyi ilk kez bu topraklarda gün yüzüne çıkardık, bu topraklarda yeşerdi ve bu topraklarda büyüdü. Daha sonra ülke genelinde ve dünyanın birçok ülkesinde izlenmeye başladı. Allah izleyen ve destek veren herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.
Filmde "Cihat" rolünü canlandıran diğer başrol oyuncusu Onur Akbay da dijital ortamda bir internet dizisiyken kendi çabalarıyla buralara kadar geldiklerini anlatarak, "Projemizi beyaz perdeye taşıdık. Çok iyi konulara değindiğimizi düşünüyoruz. Farklı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Sıfır Bir'in doğduğu topraklarda seyircimizle beraberiz. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız." diye konuştu.
Özel gösterime, filmin yönetmeni Kadri Beran Taşkın, oyuncularından Savaş Satış, Onur Akbay, Mehmet Elmas, Burak Akyüz, Hakan Aydın, ve Salih İnci ile çok sayıda sinemasever katıldı.

Onur Akbay, Yönetmen, Adana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

23:02  Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Haberler
22:57  Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Haberler
22:56  AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Haberler
22:52  Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Haberler
22:49  Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Haberler
22:44  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Haberler
21:44  Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Haberler
21:36  Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma - Haberler
19:51  Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Haberler
19:05  Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Haberler
10.01.2020 23:11:45