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Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişiye gözaltı

Adana'da bir evde ve bir tırda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:40Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişiye gözaltı
'da bir evde ve bir tırda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekip, yaptığı aramalarda yatak odasında poşetlerde ve mutfaktaki erzak dolabında gümrük kaçağı bin 380 paket sigara buldu.
Olayla ilgili Suriye uyruklu şüpheli M.C. gözaltına alındı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında da şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 1560 paket sigara ele geçirildi. Ekipler, sürücü Ş.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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