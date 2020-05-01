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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltıADANA'da, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

01.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:53
Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
ADANA'da, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca ve 8 pompalı av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 fişek,1 silah dürbün aparatı ile 42 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 2 bıçak ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana’da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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