Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

11.06.2020 04:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 06:09
Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi Ege Bağatur Kavşağı'nda husumetli iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada E.E.C. ile M.K. yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin kiraladıkları araçla olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Ekipler kimlikleri tespit edilen şüpheliler İ.U, M.S. ve B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Adana’da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Yüregir, Akıncılar, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Türkiye’ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan’dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Haber
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
İşte Bakan Koca’nın ’Vakalarda kısmi artış var’ dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Haberler››Güncel››Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:09: Avustralya Uluslararası Maarif Okulları kendi kampüsünde eğitime başladı - Haber 06:01: Son dakika haberleri... Nijerya'da bir iş yerinde 104 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber 05:59: Kovid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo yükselen ölüm sayılarıyla ekonomiyi açtı - Haber 05:23: Libya Başbakanı Serrac, komutanlarla askeri gelişmeleri görüştü - Haber 04:17: Amazon'dan yüz tanıma teknolojisinin polis tarafından kullanımına erteleme kararı - Haber 23:56: İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 22:55: Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haber 18:30: 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak - Ekonomi 14:42: 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin - Haberler