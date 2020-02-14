Haberler » 3. Sayfa » Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti.

14.02.2020 23:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:49Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
'nın ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasındaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ceyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 00:25:32