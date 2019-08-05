Haberler» Güncel» Haber

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

05.08.2019 22:53 Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, S.F. (26) ve M.Ö. (28) husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gittiği esnada tartışma çıktı.

Tartışma sonrası S.F. ve M.Ö. husumetli oldukları kişiler tarafından önce bıçaklanıp daha sonra pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince S.F. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne M.Ö. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.F. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sümer Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:33   British Airways'a ait uçak Valensiya'ya acil iniş yaptı
23:33   Birlikte yaşadığı genç kızı ve annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı
23:32   ZONGULDAK Alaplı İlçesi'nde fındık fabrikasında yangın -4
23:30   Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
23:30   Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
23:27   İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı - BURSA
23:25   Binali Yıldırım, geçen sene kendisini çay içmeye davet eden aileyi unutmadı