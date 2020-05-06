Haber, Son Dakika, Haberler

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıADANA'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

06.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:03

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye 01 CKY 10 plakalı otomobille gelen silahlı bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yaralılardan biri ile polis arasında tartışma yaşandı. Yüzünden yaralanan vatandaş, olayı görüntüleyen basın mensuplarına da küfür edip tepki gösterdi. Tüfek saçmasıyla ayağından yaralanan başka bir vatandaşın ise gruplardan bağımsız, çevrede olayı izlerken yaralandığı öğrenildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi T. (30), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Remzi T.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haberler
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Türkiye’de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya’ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Haberler››Güncel››Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Almanya'da DİTİB'den karantinadaki sığınmacılara yardım - Haber 20:28: Mardin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yollar şelaleye döndü - Haber 20:28: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 24 Mayıs'a uzatıldı - Haber 20:27: SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haber 20:22: Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 19:42: Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu - Haber 19:20: "Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler