Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralıADANA'da Halil Baran Ç. (24), dinlenme parkında kavga ettiği R.T. tarafından tabancayla vurularak, yaralandı.

15.06.2020 03:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 04:27
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
ADANA'da Halil Baran Ç. (24), dinlenme parkında kavga ettiği R.T. tarafından tabancayla vurularak, yaralandı. Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak üzerindeki dinlenme parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta R.T ve yanındaki 3 kişi ile buluşan Halil Baran Ç., bir müddet oturup, sohbet etti. Daha sonra R.T. ile Halil Baran Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T., belindeki tabancasını çekip, Halil Baran Ç.'ye ateş açtı. Halil Baran Ç., silahtan çıkan kurşunlar ile kalçasından ve bacağından yaralanırken, R.T. ve 3 arkadaşı ile otomobillerine binip, kaçtı. Yaralı Halil Baran Ç., kendi imkanlarıyla yakındaki Seyhan Devlet Hastanesi'ne giderken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Halil Baran Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
R.T. ve üç arkadaşını bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. Adana’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, kavga, Adana, Güncel, Haber

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