05 Mart 2019, 16:09
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Adana'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adana

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güzel Evler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen neden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine pompalı tüfekle ateş etmesiyle 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir evin damında 2 pompalı tüfek ile bir kuru sıkı tabanca buldu.

Silahlar ile olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü. Yüreğir, Adana, Güncel
Kaynak: AA