Adana'da Silahlı Kavga Davasında Karar

Adana
'nın Seyhan
ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yargılanan 7 sanık, iki aydan 13 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Şirin
, İ.A. (17) ve A.A. (17) ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Sanıklardan Şirin savunmasında, olayda kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini ileri sürdü.
A.A. ise kavga sırasında ilk ateş edenin Şirin olduğunu iddia etti.
Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını savunup beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Şirin'i "İki kişiyi öldürmeye teşebbüs ve silah bulundurmak" suçlarından 13 yıl 9 ay, A.A'yı "kasten öldürme, bir kişiyi öldürmeye teşebbüs, yaralama, silah bulundurmaktan" 13 yıl 4 ay, İ.A'yı "kasten öldürme, bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten" 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
"Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından yargılanan diğer sanıklar Sercan Temel ve Uğur Baysal 10'ar ay, Muhammet Turgay 5 ay, İsmail Şirin
ise 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şirin ile Turgay'a verilen hapis cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi.
Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi
'nde 8 Mayıs 2017'de yaşanan silahlı kavgada Mehmet Emin Gül
hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.
kavga,Adana