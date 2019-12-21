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Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da alacak tartışmasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

21.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:07 Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
'da alacak tartışmasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.
İddiaya göre, Sedat S, Ali Can A, Osman A. ve uyruklu Sham B, 50 bin lira alacaklarını tahsil edemedikleri Hüseyin A'nın merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde iş yeri bulunan kardeşleri İsmet A. ve Ferit A'nın yanına gitti.
İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan Ali Can A. ve Sham B. kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Ferit A, İsmet A, Sedat S, Osman A. ve tedavisinin ardından taburcu edilen Sham B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferit A. ve kardeşi İsmet A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğankent Mahallesi, Ali Can, Adana, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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