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Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 arkadaş, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

23.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:03 Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü
'nın ilçesinde 2 arkadaş, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan 2 kişinin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Yumurtalık ilçesinde 2 çocuk babası Bülent Mamak (40) ile arkadaşı 2 çocuk babası Murat Gökler'in (46) içinde bulunduğu 01 GF 100 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen kişiler tarafından durduruldu. Şahıslar 2 arkadaşa silahla ateş etti. Çok sayıda mermi isabet eden Bülent Mamak olay yerinde, ağır yaralanan Murat Gökler ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan 2 arkadaşın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler toprağa verilmek üzere Yumurtalık Mezarlığı'na götürüldü.

Bu arada, olaydan sonra kaçan silahlı saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ADANA

Yumurtalık, Adli Tıp, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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