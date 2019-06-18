18.06.2019 17:18
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Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye motosikletle gelen, başında kask bulunan 2 şüpheliden biri tabancayla ateş açtı.
Bu sırada kıraathanede oturan Halis Ü. ve Umut D. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel

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