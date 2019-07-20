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Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'da bir meyhanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi silahla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

20.07.2019 02:38 Adana
Adana'da bir meyhanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi silahla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesinde bir meyhanede bulunan Özgür K, Şiyar A ile Mehmet İlgin D'ye, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Özgür K ve Şiyar A, silahla yaralanırken, saldırganlar Mehmet İlgin D'yi de darbetti.
Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay sonrası çevrede polise zorluk çıkardığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde ise, polis zorluk çıkarak 2 kişi de gözaltına alındı. Polis kaçan şahısları yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Çukurova, Polis, Adana, Güncel

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