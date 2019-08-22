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Adana'da silahlı saldırı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

22.08.2019 09:02 Adana'da silahlı saldırı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi, Esra Y. (30) iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı.
Bacağından yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, boş kovan araştırması ve delil toplama çalışması yaptı.
Olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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