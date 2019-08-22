Haberler» Güncel» Haber

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞAdana'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren motosikletli Okan Develi'nin, çocuklarının gözü önünde vurulduğu öğrenildi.

22.08.2019 16:02
Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü
Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)
BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Adana'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren motosikletli Okan Develi'nin, çocuklarının gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Okan Develi'nin, ateş açılan ve Necmettin Şahinoğlu ile Hayati Özkaya'nın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kahveye yakın evinden çıkıp, motosikletle yoldan geçerken, vurulduğu belirtildi. Develi vurulduktan sonra 1'i kız 3 çocuğunun korkup, kahveye sığındığı ve komşular tarafından sakinleştirildiği öğrenildi. Çocuklar, babalarının cansız bedenine bakıp, uzun süre gözyaşı döktü.
Öte yandan silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli ise saldırı nedeniyle panik yaşadı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için mahalleyi ablukaya aldı.
Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü

Develi, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54   Samsung ile Microsoft stratejik ortaklıklarını genişletiyor
16:54   5. İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörü Mariana Pestana oldu
16:54   TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
16:52   Bakan Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Turizm ve Çevre Bakanı'nı ziyaret etti
16:52   Balkondan düşen görme engelli öldü
16:52   İstanbul'da suç örgütü davası
16:51   Gülşehir'de deprem dayanıklılık testini geçemeyen motel binası yıkıldı