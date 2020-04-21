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Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı

Adana'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandıADANA'da alacak-verecek tartışması yaşadıkları Beytullah P.'yi (42) takip ederek silahla yaralayan 4 kişi, yakalandı.

21.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:33
Adana 'da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı
ADANA'da alacak-verecek tartışması yaşadıkları Beytullah P.'yi (42) takip ederek silahla yaralayan 4 kişi, yakalandı.
Olay, 16 Nisan'da Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Beytullah P.'ye bir otomobilden ateş açıldı. Ayaklarından yaralanan Beytullah P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Şüpheliler Oğuz E. (36) Paşa Ahmet S. (42) Tayfur N. (38) ve Ertan O.'yu (42) gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan tabanca ise ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Şüphelilerden Ertan O., alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları Beytullah P.'yi takip ederek yaraladıklarını söyledi.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adana’da silahlı saldırı şüphelileri yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıçam, Adana, Güncel
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