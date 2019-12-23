Haberler » Güncel » Adana'da silahlı saldırıda ölen iki arkadaşın cenazeleri ailelerine teslim edildi - Haber

Adana'da silahlı saldırıda ölen iki arkadaşın cenazeleri ailelerine teslim edildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde park halindeki otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki arkadaşın cenazeleri otopsinin ardından ailelerince teslim alındı.

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16 Adana'da silahlı saldırıda ölen iki arkadaşın cenazeleri ailelerine teslim edildi
'nın ilçesinde park halindeki otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki arkadaşın cenazeleri otopsinin ardından ailelerince teslim alındı.
Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölen Bülent Mamak ve arkadaşı Murat Gökler'in cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopside iki arkadaşın av tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, otopsinin ardından aileleri tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere olayın yaşandığı ilçeye götürüldü.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kemalpaşa Mahallesi, Yumurtalık, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:16   Eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'nın FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi - Haber
15:16   Bakım yapılan gemide yangın çıktı - Haber
15:16   Eğitimine ara veren öğrenci akülü araç sağlanarak okuluna gidebilecek - Haber
15:11   Kahta'da kamu yatırımları incelendi - Haber
15:10   Öğrenciler, Deprem Müzesi'nde afet eğitimi aldı - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:23:35