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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandıADANA - Adana'da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

22.08.2019 01:44
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ADANA - Adana'da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.
Olay Adana'nın Merkez Seyhan İlçesinde bulunan genelev önünde gerçekleşti. Genelevde çalıştığı öğrenilen G.G. ve yanında bulunan N.A. silahlı saldırıya uğradı. G.G'nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ve yanında bulunan akrabası A.Ç. silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. R.Ç. ve A.Ç. saldırıdan sonra hızla olay yerinden kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince G.G. ve N.A. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri gerçekleşen saldırıyla ilgili incelemeleri gerçekleştirdi.
Polis saldırıyı gerçekleştiren R.Ç. ve A.Ç.'in yakalanması için soruşturma başlattı.
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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