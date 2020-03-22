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Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

22.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:20
Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Adana 'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla başından yaralan Ç.K. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Silahla ve bıçak darbeleriyle yaralanan iki kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Seyhan, Adana, Güncel

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