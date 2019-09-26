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Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralıADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

26.09.2019 04:04
Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.
Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemal Paşa Mahallesi 4526 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Kezban A. ve oğlu Fırat A., iddiaya göre aralarında ticari nedenlerden dolayı husumet bulunan Mehmet Y.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Mehmet Y.'nin oturduğu apartmanın bahçesinde konuşmaya başlayan iki grup arasında husumetli oldukları konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y., sopayla darp edildi. Yaralanan Mehmet Y., evdeki av tüfeğiyle kendisini darp eden Fırat A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların sol koltuk altına isabet ettiği Fırat A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayda yaralanan Mehmet Y. ve Fırat A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan Fırat A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Görüntülü
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Olay yerinden görüntü
Olay yerindeki polislerden görüntü
Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü
Yerdeki boş av tüfeği kartuşundan görüntü
Olayda kullanılan sopadan görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Fırat, kavga, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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