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Adana'da sınav sorularıyla öğrencilere hakaret ettiği ileri sürülen öğretmene soruşturma

Adana'da sınavda sorduğu sorular üzerinden öğrencilere hakaret ettiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

10.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:10Adana'da sınav sorularıyla öğrencilere hakaret ettiği ileri sürülen öğretmene soruşturma
'da sınavda sorduğu sorular üzerinden öğrencilere hakaret ettiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak ve Bilgisi öğretmeninin, öğrencilerine sınavda sorduğu sorularla hakaret ettiği iddiasının sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Anadolu Lisesi, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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