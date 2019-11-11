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Adana'da sınıfta rahatsızlanan lise öğrencisi kız yaşamını yitirdi

Adana'da sınıfta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.

11.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:18Adana'da sınıfta rahatsızlanan lise öğrencisi kız yaşamını yitirdi
'da sınıfta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Fatıma Zehra Kız Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar (16), ders sırasında aniden rahatsızlandı.
Baygınlık geçiren öğrenci okul görevlileri tarafından yakındaki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Solunumu duran ve kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenilen Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Lisesi, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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