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Adana'da, sokağa çıkma yasağı öncesi denetim

Adana'da, sokağa çıkma yasağı öncesi denetimADANA'da, 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesinde sokaklarda yapılan sosyal mesafe ve maske denetiminde, tedbirlere uymayan vatandaşlara para cezası kesildi.

17.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:10
Adana 'da, sokağa çıkma yasağı öncesi denetim
ADANA'da, 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesinde sokaklarda yapılan sosyal mesafe ve maske denetiminde, tedbirlere uymayan vatandaşlara para cezası kesildi.
Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan, Adana'nın da aralarında bulunduğu 31 kentte, eş zamanlı olarak saat 15.00 itibarıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından uygulamalar başlatıldı. Uygulamada, market, fırın, pazar yeri, büfe gibi yoğun olarak alışveriş yapılan cadde-sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğu kapsamında denetimler yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli toplum destekli polisler, trafik polisleri ve motorize yunus ekipleri de çalışmalara katıldı. Kurallara uymayanlara kişi başı 789 TL para cezası kesildi.
VATANDAŞLAR KURALLARA UYUYOR
Konuya ilişkin açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, il genelinde ana arter ve sokaklarda özellikle toplu taşıma araçlarına denetim yaptıklarını belirterek şunları söyledi:
"Toplu taşımada sosyal mesafeye uyma ve maske takma konusunda sürücüleri ve yolcuları denetleyip uyarıyoruz. Aksaklık olması halinde Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiyoruz. İnşallah bu virüsün de üstesinden geleceğiz. Sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyoruz. Yüksekse eğer karantina tedbirleri uyguluyoruz ancak şimdilik böyle bir şey yaşamadık. Çalışmalarımız gerçekten çok etkili oldu. Her yerde anonslar yapıyoruz. Vatandaşlar da büyük oranda bu kurallara uyuyor." Adana’da, sokağa çıkma yasağı öncesi denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel
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