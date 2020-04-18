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Adana'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim

Adana'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetimİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edildiği büyük şehirlerden biri olan Adana'da vatandaşların yasağa uyup uyulmadığı havadan helikopterle de kontrol edildi, vatandaşlar anons edilerek uyarıldı.

18.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:45
Adana 'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edildiği büyük şehirlerden biri olan Adana'da vatandaşların yasağa uyup uyulmadığı havadan helikopterle de kontrol edildi, vatandaşlar anons edilerek uyarıldı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten itibaren başlayıp, 19 Nisan saat 24.00'e kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı üzerine Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.
Seyhan İlçesi'ndeki şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca uygulama kapsamında polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak, 'Sevgili Adanalılar korona virüs nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için evimizde kalalım' anonsları yaptı. Uygulamanın yasağın son saatine kadar süreceği öğrenildi. Adana’da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel
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