Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Adana'da sokak hayvanları beslendi

ADANA (AA) Adana'da bir grup hayvansever, valilik izninin ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

24.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:34
Adana'da sokak hayvanları beslendi
ADANA (AA) Adana'da bir grup hayvansever, valilik izninin ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
Adana Valiliğinden dışarıya çıkma izini alan bir grup hayvansever, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün araç desteğiyle mahalla mahalle gezerek sokak hayvanlarını besledi.
Hayvanseverlerden Selen Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle restoran ve kafe gibi yerlerin kapalı olması sebebiyle sokak hayanlarının beslenemediğini belirterek, "Bu nedenle herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Herkes evinin önüne bir kap su ve mama koyarsa sokakta aç kalan hayvan kalmaz. Bizlerde Valilikten çıkan onayla çok şükür beslemelerini yapabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adana, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805’e yükseldi Haberler
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Özgü Namal’dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Ankara’da bir firma koronavirüs test kabini üretti Haberler
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi Haberler
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi
Haberler››Güncel››Adana'da sokak hayvanları beslendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:55: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi" - Haber 19:55: Günün Özeti - Haber 19:55: İspanya'da son 24 saatte koronadan 288 kişi öldü - Haber 19:52: İtalya'da bazı işletmeler 4 Mayıs'ta yeniden açılıyor - Haber 19:46: Manisa'da bir apartman karantinaya alındı - Haber 19:27: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi - Haberler 18:19: ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım - Magazin 13:59: Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü - Spor