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Adana'da sokak ortasında EYP patlatıldı

Adana'da kaldırım üzerinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) patlatıldı.

20.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:00Adana'da sokak ortasında EYP patlatıldı
'da kaldırım üzerinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) patlatıldı. Patlamada yaralanan olmazken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahıs ise saklandığı minibüsün altında polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi kaldırım üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirip taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Şahıs kaçtıktan dakikalar sonra şiddetli patlama gerçekleşti. Patlamanın olduğu yere ihbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme polisleri yaptığı incelemede EYP'in bilye ile güçlendirildiğini tespit etti.
EYP'Yİ PATLATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ŞAHIS MİNİBÜSÜN ALTINDA YAKALANDI
ekipleri olaydan 10 dakika sonra yabancı uyruklu şahsın kaçmak için bindiği taksiyi tespit etti. Ardından mobeselerden taksinin zanlıyı Sakarya mahallesinde indirdiğini tespit etti. Polis ekipleri zanlıya dur ihtarında bulundu. Zanlı sırt çantasını atarak hızla Sakarya Mahallesi ara sokaklarına kaçmaya devam etti.
Zanlı polisleri atlamaktan için üzerindeki montu attı ardından minibüsün altına saklandı. Bölgeye gelen polis ekipleri, evleri çatıları ve her arabanın altlarına bakarak zanlıyı minibüsün altında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
POLİS ZANLIYI YAKALADI, VATANDAŞLAR ALKIŞLA POLİSİ DESTEKLEDİ
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olay yerinde inceleme yapmaya geldi. Bu sırada polis, zanlıyı yakaladı. Zanlının yakalandığını öğrenen vatandaşlar polisi ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı alkışlayarak tebrik etti.
ZANLININ SIRT ÇANTASI FÜNYE İLE PATLATILDI
Yabancı uyruklu zanlının polisten kaçtığı sırada attığı sırt çantası bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bomba imha uzmanları çanta içerisinde yaptığı incelemede farklı renklerde kıyafet olduğunu belirledi.
Olayı gören bir vatandaş ise, "İki kişi bana tuvalete gitmek istediğini söyledi. Biri yabancıydı. Bir kişi araçların oradan sağ taraftan ilerledi. Daha sonra oradan ayrıldı. İki dakika sonra da patlama meydana geldi." dedi.
(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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