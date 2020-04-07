Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da sokak ortasında infaz

Adana'da 3 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı öne sürülen şahıs, sokak ortasında kafasından vurularak öldürüldü.

07.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:03
Adana'da sokak ortasında infaz
Adana 'da 3 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı öne sürülen şahıs, sokak ortasında kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4068. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Kemal Daş, sokak ortasında kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırgan kaçarken, olayı gören izin polis memuru durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerindeki boş kovanları toplarken, Daş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

11 Eylül 2017 tarihinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda lüks bir restoranda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda adı geçen Kemal Daş, saklandığı Muğla'ın Bodrum ilçesinde balık yediği sırada yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 25 Nisan 2018 tarihinde ise Kemal Daş'a ait iş yerinde 7 adet el yapımı bomba ele geçirilmişti. Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden tahliye olan Kemal Daş'ın 2 kişinin ölmesi ile ilgili davasının devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Yüregir, Polis, Adana, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'da sokak ortasında infaz - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:32: İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haberler 00:21: (ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü - Haberler 00:19: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Tüm planlar olduğu gibi devam edecek" - Haberler 00:18: 6 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu 00:02: Adana'da sokak ortasında infaz - Haberler 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı