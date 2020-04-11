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Adana'da sokaklar boş kaldı

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:21
Adana'da sokaklar boş kaldı

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Türkiye 'nin en büyük kentlerinden Adana 'da sokaklar boş kaldı. Sokaklarda, yasa kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü. Temel ihtiyaçları için çıkan vatandaşları da polis ekipleri uyararak, evlerine dönmelerini istedi. Ayrıca ekipler, araç megafonlarından, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın 2 gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı. Kentin en işlek caddeleri ise sokak hayvanlarına kaldı.

FOTOĞARAFLI


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Adana, Güncel
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