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Adana'da sokaklar boş kaldı (2)

HELİKOPTERDEN UYARDILARSokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana'da polis helikopteri, kent genelinde alçak uçuş yaparak, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın iki gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.

11.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:15
Adana'da sokaklar boş kaldı (2)

HELİKOPTERDEN UYARDILAR

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana 'da polis helikopteri, kent genelinde alçak uçuş yaparak, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın iki gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.Ayrıca polis ekipleri, tüm kavşaklarda yol kontrolü yaparak sokağa çıkan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Yasağa uymayanlara 392 lira para cezası kesildi. Belediye görevlileri ise sokaklarda temizlik çalışması yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel
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