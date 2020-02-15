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Adana'da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı

Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü paylaşım yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:09Adana'da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı
'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü paylaşım yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü, şiddet eylemlerini meşru gösteren suç ve suç unsuru paylaşım yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Zanlıların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG yönelik operasyonu başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 adet fişek, 6 adet telefon, 2 adet hafıza kartı ile 1 adet örgüt mensubuna ait fotoğraf ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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