Adana'da Sulama Kanalları, Akarsular ve Limanlar Atıklardan Temizlendi

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:29



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:29

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Yumurtalık, Karataş ve Karaisalı ilçelerindeki sulama kanalları, akarsular ve limanlarda çevre kirliliğine neden olan cam şişe, plastik şişe, naylon poşet ve ambalaj atıklarını temizledi.Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova'nın bereketli topraklarında sulu tarım yapılmasını sağlayan sulama kanallarında sorumsuz kişilerin rastgele attığı çöpleri temizledi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden geçen kanallarda suyun kesilmesinin ardından oluşan birikintilerde yoğunlaşan plastik şişe, naylon poşet ve ambalaj atıkları temiz görevlilerinin çalışmasıyla toplandı.Avlanma sezonunda büyük hareketlilik yaşanan Karataş ve Yumurtalık limanlarında periyodik temizlik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, denize atılan çöpleri, çürümüş ağları, kıyıya vuran plastik atıkları temizledi. Ekipler, Karaisalı ilçesinde eko turizm açısından büyük değer taşıyan gözde mesire alanı Yerköprü'deki Çakıt Suyu'nda da çevre kirliliğe son verdi. Akıntıya kapılan ağaç dalları, kütükler ve plastik atıklar, kayık yardımıyla toplandı.Rögarların ve mazgalların çöp alanı olmadığına dikkat çeken ekipler, vatandaşların tıkanmalara neden olacak davranışlardan hassasiyetle kaçınmalarını, sulama kanallarının, akarsuların ve limanların temiz kalması için duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu. - ADANA