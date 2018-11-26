Adana'da Şüphe Üzerine Yakalanan Kişi Firari Hükümlü Çıktı

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:15



26 Kasım 2018 Pazartesi 18:15

Adana'da polisin şüphe üzerine yakaladığı kişinin, kesinleşmiş 2,5 yıl hapis cezası ve 10 farklı olayın şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki Çukurova Caddesi'nde şüphelendikleri kişiye "dur" ihtarında bulundu.Ekip, kaçmaya çalışan kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.Gözaltına alınan Mahmut A'nın Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda "yağma" suçundan 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "kapkaç", "yankesicilik", "yaralama", "tehdit" ve "hırsızlık" gibi suçlardan hakkında 10 ayrı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.Mahmut A'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.