09.07.2019 08:33
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Adana'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Adana'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildiADANA - Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
ADANA - Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu detektör köpekle arama yapan ekipler, aracın motor bölümünde 27 paket içinde 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Adana'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa

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