Haberler » Ekonomi » Adana'da süt ve süt ürünlerine yönelik denetim - Ekonomi

Adana'da süt ve süt ürünlerine yönelik denetim

Adana'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce süt ve süt ürünleri imal eden işletmeler denetlendi.

17.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:12Adana'da süt ve süt ürünlerine yönelik denetim
'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce süt ve süt ürünleri imal eden işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelinde uyguladığı gıda denetimleri Adana'da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerinin denetimiyle başladı.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, denetimler esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık talimatıyla denetim seferberliği başlatıldığını ifade etti. Yaşar, 17-22 Şubat tarihleri arasında her gün bir ürün grubunun denetimlerini yapacaklarını kaydederek, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin start vermesiyle denetim seferberliğine başladık. Bugün süt ve süt ürünleri, ardından et ve ürünleri, daha sonra ekmek ve katkı maddeleri olmak üzere hafta boyunca denetimler yapacağız. 110 denetim elemanımızla ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ulaşması açısından denetimleri yapacağız" dedi.

Yaşar, denetimlerde şartları uygun olmayanlara gerekli idari yaptırımların uygulanacağını da sözlerine ekledi. - ADANA

Türkiye, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 18:51:18