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Adana'da takibe alınan otomobilden 161 şişe kaçak içki çıktı

Adana'da koltuk ve bagajında 161 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

01.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:14Adana'da takibe alınan otomobilden 161 şişe kaçak içki çıktı
'da koltuk ve bagajında 161 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07 L 6858 plakalı otomobille kaçak ürün nakledileceğini belirledi.
Ekip, takibe alınan otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu.
Aramada aracın koltuk ve bagajında poşetlere doldurulmuş 161 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.
Otomobildeki S.C. ve N.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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