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Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

16.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:36Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Karacaoğlu'nun kullandığı 01 UZ 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak takla attı.
Diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı.
Sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin olay yerinden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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