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Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da tankerle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

24.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:45
'da tankerle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erdal Kozan yönetimindeki 33 AAY 810 plakalı çakıl yüklü tırla Ahmet Üğüten idaresindeki 38 AAD 926 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Adana- Otoyolu'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tanker devrildi, tırda yangın çıktı.
Devrilen tırdaki sürücü ile aynı araçtaki Muharrem ve Umut Üğüten, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çakıl yüklü tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Adana istikametinde ulaşım yaklaşık 3 saat aksadı, sürücüler Pozantı-Akçatekir kara yoluna yönlendirildi.
Adana'da tankerle tır çarpıştı: 3 yaralı

Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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