Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Adana
'da bir araçta yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis
aracı takip edip merkez Seyhan
ilçesi Fevzipaşa
Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirdi.
Tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
Kaynak: İHA