Haberler » 3. Sayfa » Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı ADANA - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 sikke, 2 haç ele geçirildi.

06.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:12
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

ADANA - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 sikke, 2 haç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 01 CNF 40 plakalı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis aracı takibe alıp durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada bagaj kısmında poşet içinde 24 sikke, 2 haç ele geçirdi. Araçta bulunan A.K. isimli zanlı gözaltına alındı.
Tarihi eserler ise gerçek olup olmadığının belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderildi.
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:36   Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
23:16   Hollanda'da havalimanında alarm sesleri
23:10   Adana'da tarihi eser kaçakçılığı
22:46   Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede
22:25   Yozgat İYİ Parti İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
10:25   Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
6.11.2019 23:45:16