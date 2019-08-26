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Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Adana'da kadın yüzü heykelini satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

26.08.2019 12:56 Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Adana'da kadın yüzü heykelini satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde iki kişinin tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın yüzü figürlü heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirledikleri şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Adreste yapılan aramada 41 santimetre yüksekliğinde üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeli ele geçirildi.
Heykel, Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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